НАТО подтвердило просьбы об убежище от турецких военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что некоторое количество турецких военнослужащих, прикомандированных к альянсу, попросили страны, в которых они находятся, об убежище. Как передает AFP, его спросили об этом на пресс-конференции в Брюсселе. Он подтвердил, что убежища просили некоторые офицеры, которые служат в командных структурах НАТО. Он добавил, что в этих структурах, где служат турки, имели место кадровые изменения. Столтенберг надеется, что Турция назначит своих представителей на все должности, которые в НАТО были выделены этой стране.

В каких странах турецкие военные попросили убежища, генсек НАТО не сказал. По его словам, их заявки будут рассматривать власти этих стран и будут принимать решения на свое усмотрение.

Ранее германские СМИ со ссылкой на местного чиновника сообщали, что об убежище попросили несколько турецких военнослужащих с семьями, находящиеся в Германии. По словам чиновника, речь шла более чем об одной семье. Турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на Deutsche Welle Turkish пишет, что около 60 граждан Турции, обладающих дипломатическими паспортами, до сих пор не вернулись из Германии на родину, несмотря на требование властей. Правительство Турции после попытки переворота 15 июля потребовало возвращения в страну всех военнослужащих и вузовских преподавателей, которые на тех или иных основаниях выехали работать за границу.

До этого СМИ сообщали, что об убежище просил и один офицер, находившийся в США.

Власти Греции сообщали, что восемь турецких военных бежали из страны в греческий город Александруполис вскоре после переворота.