Швейцарские истребители сопроводили самолет с российскими журналистами

Истребители F-18 ВВС Швейцарии на близком расстоянии сопровождали направляющийся из Москвы в Перу самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает корреспондент «Интерфакса», находившийся на борту. На борту самолета находятся российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые будут сопровождать президента Владимира Путина на саммите АТЭС в Лиме.

Тройка самолетов, на которых был четко виден флаг Швейцарии, приблизилась к российскому лайнеру и некоторое время сопровождала его, меняясь местами. Истребители следовали настолько близко с пассажирским бортом, что можно было рассмотреть номер самолетов ВВС. На видео запечатлен швейцарский истребитель с подвесным топливным баком и, возможно, с двумя ракетами «воздух - воздух» на концевых пилонах крыла. Как написал в Facebook журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, швейцарский летчик помахал российскому Ил-96 рукой.

Командир экипажа пояснил пассажирам, что на данном маршруте "это обычная практика".

Однако журналисты «президентского пула» смогли припомнить всего один подобный эпизод, и он был связан с проведением в стране, над которой следовал российский лайнер, саммита НАТО. Истребители завершили сопровождение самолета после того, как он покинул воздушное пространство Швейцарии.

Президент России Владимир Путин следует на саммит в Перу другим самолетом, он прибудет в Лиму из Сочи, где работал на этой неделе и провел серию совещаний с российским военным руководством и главами предприятий оборонного комплекса.