Шойгу, Дроздов и Фетисов написали географический диктант

Сегодня в России проходит географический диктант. Он включает 30 заданий, которые разделены на три блока, и составлен в трех вариантах для регионов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.

Всего в России открыто 1700 площадок для написания диктанта, в Москве их 50, больше всего в Якутии – 650.

В написании диктанта приняли участие президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу, декан географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Добролюбов, телеведущий Николай Дроздов, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева и Виктор Кровопусков.

Диктант пишется анонимно. По его итогам РГО подготовит рекомендации для учебников по географии.