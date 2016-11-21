Путин высказался против создания закрытых региональных торговых объединений

Региональные торговые объединения «важны и нужны», но создаваться и развиваться они должны на базе универсальных норм, принятых во Всемирной торговой организации, считает президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос об отношении к Транстихоокеанскому торговому партнерству и попыткам создать закрытые экономические блоки на пресс-конференции по завершении саммита АТЭС. Его цитирует сайт Кремля.

На базе этих норм создавался и действует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который «никогда не ставил перед собой цели создать какую‑то конкуренцию другим региональным организациям», привел пример президент. Пока, по его словам, по объемам экономики ЕАЭС не может конкурировать с ТТП. Однако, по его словам, если на первом этапе будет возможно объединение ЕАЭС с китайским проектом Экономического пояса Шелкового пути, а затем развитие кооперации «в сфере уже Шанхайской организации сотрудничества и других азиатских объединений», могло бы быть создано «достаточно широкое кооперационное объединение в рамках евразийского континента». «Если нам удастся пойти по этому пути, тогда, конечно, это будет сопоставимо с тем, что сейчас создается в рамках или в зоне тихоокеанского партнерства», – отметил Путин.

Для эффективного влияния на процессы в мировой экономике никаких закрытых объединений создаваться не должно, убежден российский лидер. Если же они будут создаваться, «то это не пойдет на пользу ни развитию мировой торговли, ни мировой экономике в целом», считает он.