МВД по требованию прокуратуры проверит замглавы Минстроя – РБК

Полиция по требованию прокуратуры повторно изучит деятельность первого замглавы Минстроя Леонида Ставицкого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ областной прокуратуры депутату Госдумы шестого созыва Сергею Обухову. Письмо, направленное в сентябре 2016 г., есть в распоряжении РБК.

Причиной проверки стала деятельность чиновника на предыдущем месте работы. Ставицкий занимал пост мэра Звенигорода с 2003 по 2013 г.

Правоохранительные органы заинтересовались отчуждением земельных участков: процедура могла быть проведена с нарушением закона, отмечается в документе надзорного ведомства.

В 2009 г. Ставицкий постановлением передал в аренду физическим лицам 12 участков площадью 2000 кв. м каждый. Одинцовская прокуратура в 2013 г. установила, что участки находились в лесу, но их кадастровый учет проводился «на основании поддельных актов согласования границ», в результате чего участки были отнесены «к категории земель населенных пунктов». Решением Звенигородского суда, вынесенным в апреле 2014 г., эти нарушения были устранены, подчеркивается в материалах прокуратуры.

ФАС и прокуратура нашли также нарушения и в организации торгов по передаче в аренду нескольких участков. Позднее на этой территории началось строительство многоквартирных домов.

В 2015 г. депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов обратились к генпрокурору Юрию Чайке проверить факты и отдать материалы на рассмотрение правоохранительных органов, чтобы они приняли решение о том, стоит ли завести на Ставицкого уголовное дело.

Тогда управление МВД по Одинцовскому району провело первую проверку и установило, что Ставицкий не нарушил закон. Однако прокуратура пришла к выводу, что проверка прошла с нарушениями, и теперь полиции предстоит вновь изучить деятельность Ставицкого, говорится в ответе надзорного ведомства.

В 2013 г. Ставицкий был назначен на должность первого замминистра строительства. Он курировал ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке и координировал работы по строительству космодрома Восточный.