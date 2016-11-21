Депутатам вновь разрешили пользоваться VIP-залами аэропортов

Депутаты Госдумы с начала 2017 г. снова смогут пользоваться залами официальных делегаций (ЗОЛДами) в аэропортах, сказал «Интерфаксу» член думского комитета по регламенту Владимир Поздняков.

Это распространяется на командировки и поездки на так называемые «региональные недели». Как правило, в месяц бывает одна такая неделя, в течение которой депутат выезжает в регион, от которого избирался в Думу.

С начала 2014 г. депутатам Госдумы запретили пользоваться ЗОЛДами за счет бюджета. Это касалось региональных поездок – здесь парламентариям было предложено заказывать услуги в бизнес-залах за свой счет. В поездках за границу в командировки депутаты могли по-прежнему пользоваться залами официальных делегаций.