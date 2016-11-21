НАТО продолжит оказывать поддержку Украине – Столтенберг

НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО предоставляет Украине решительную политическую и практическую поддержку», – заявил он, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле.

«Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма, и мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенность Украины», – вновь подчеркнул генсек.

«Политическую поддержку Украине мы оказываем и в том, что касается минского процесса, и единственный путь к мирному, продолжительному урегулированию – это полная имплементация минских договоренностей», – отметил Столтенберг.

Он также в очередной раз призвал Россию «прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины». Столтенберг добавил, что НАТО «постоянно изучает, что еще могут сделать для Украины».