Тулеев провел перестановки в правительстве Кузбасса после дела о вымогательстве

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел кадровые перестановки после возбуждения уголовного дела в отношении двух своих заместителей, сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.

«Исполняющим обязанности заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления назначен Ерем Арутюнян, и. о. начальника департамента административных органов – Алексей Вуйциков», – сказал собеседник агентства.

Алексей Вуйциков до этого был заместителем начальника этого департамента. Генерал-майор Ерем Арутюнян с 1996 г. служил в территориальных органах МЧС России, с 2007 г. руководил главком ведомства по Кемеровской области, с 2012 по 2016 г. – первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС, с марта 2016 г. возглавлял департамент военно-мобилизационной подготовки кузбасской администрации.

Представитель обладминистрации добавил, что информации о дальнейшей работе или отстранении ранее занимавших эти должности Алексея Иванова и Елены Троицкой, которые стали фигурантами дела о вымогательстве 51% акций угольного разреза «Инской», нет.