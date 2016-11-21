Под Калининградом развернут береговой ракетный комплекс «Бастион» – «Интерфакс»

В Калининградской области развернут дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион», он вошел в состав ракетного соединения Балтфлота, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По оценкам военных экспертов, в случае необходимости «Бастион» может закрыть выход из Датских проливов в Балтийское море для кораблей потенциального противника, а также закрыть все возможные цели на территории Польши.

19 ноября пресс-служба Балтийского флота сообщила, что ракетные соединения флота «осуществляют подготовку инфраструктуры и плановое перевооружение на новые береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы», не уточнив, о каких комплексах идет речь. Генеральный директор Калужского приборостроительного завода «Тайфун» Андрей Петраков ранее говорил, что в сентябре на Балтфлот передан береговой ракетный комплекс «Бал», напоминает агентство.

Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс» разработан и производится в НПО машиностроения (Реутов, Московская область, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Комплекс предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип «выстрелил - забыл».

15 ноября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что комплексы «Бастион» были доставлены в Сирию и закрыли там фактически все побережье. По его словам, «на сегодняшний день мы этими комплексами в состоянии поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии 350 км моря и почти 450 км суши». Министр также говорил, что в 2016 г. «ВМФ получит еще пять береговых ракетных комплексов» и затем на флоты будут поступать по четыре комплекса ежегодно.