Министр образования предложила оставлять талантливых детей в регионах

Министр образования и науки России Ольга Васильева считает, что талантливую молодежь не следует увозить из их регионов на обучение в столичные учебные заведения. «Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны. Но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах», - заявила Васильева на IV Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле.

По ее словам, это необходимо, «в том числе чтобы дать стимул развитию региональной науки, дать стимул развитию регионов». «У нас таланты должны оставаться у себя. У нас очень много вузов достойных именно в регионах, где молодой достойный человек найдет свое применение», - заявила министр.

По информации сайта форума, он собрал более 500 одаренных школьников со всей России – победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений. Он проходит с 21 по 24 ноября 2016 г.