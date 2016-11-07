Отказа от ЕГЭ не будет – министр образования

В России не собираются отказываться от Единого государственного экзамена и возвращаться к экзаменационным билетам после окончания школы, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью «Интерфаксу».

Процесс школьного образования будет меняться, добавила она. В частности, в него более широко будут внедряться Всероссийские проверочные работы (ВПР) – школьные контрольные, которые централизованно выполняются по всей стране в один день и оцениваются по единым критериям.

ВПР уже в следующем году станут обязательными для 11-классников – будущие выпускники напишут такие работы «по предметам, которые не сдаются как ЕГЭ», сказала Васильева. В этом году такая модель пройдет апробацию в 33 школах, чтобы затем внедрить ее по всей стране, пояснила министр.

Васильева напомнила об изменениях, которые происходят в ЕГЭ, – это отказ от так называемой «угадайки», т. е. тестовых заданий с выбором ответа, и изменение формы экзаменов. Уже в следующем году серьезным изменениям подвергнется ЕГЭ по литературе.

«Это будет совсем другой экзамен, в нем полностью будут отсутствовать какие-либо тестовые задания, это будет экзамен, в котором будут только творческие задания с большим развернутым ответом, связанные с теорией литературы. То есть, во-первых, задания увеличатся, они будут требовать хорошего знания текста, а во-вторых, будут повышены требования к самому сочинению», – сказала Васильева.

Васильева ранее пообещала, что будет бороться с практикой натаскивания школьников на сдачу ЕГЭ учителями во внеурочное время. По ее мнению, внеурочное время учителей должно быть направлено на воспитание ребенка как человека, а не на натаскивание на тесты.

Действующую систему госэкзаменов в школах министр обещала проанализировать, прежде чем принимать решения о каких-либо переменах. Надо «взять лучшее, отмести то, что не стоит брать дальше, и идти вперед», – указала Васильева.