Путин не против курса по повышению духовно-нравственной культуры школьников

Президент Владимир Путин не против введения в школьную программу общего для всех вероисповеданий культурологического курса, который бы повышал духовно-нравственную культуру учеников. Как передает ТАСС, он сказал это на встрече с победителями всероссийского конкурса «Учитель года». Он сказал, что это было бы полезно, «вопрос только в том, как его организовать, как это будет в сетке».

Президент напомнил, что в свое время была практика преподавания духовной культуры. По его мнению, дело за Министерством образования, которое должно должным образом распределить нагрузку. «Должен быть баланс между естественными науками, гуманитарными и, разумеется, вопросами культуры, - добавил он. - Я, конечно, за, но это должно быть продумано и проработано на экспертном уровне».

Ранее в интервью «Комсомольской правде» министр образования Ольга Васильева допустила расширение школьного курса основ религиозных культур и светской этики и улучшение учебников. Она отметила, что это «предмет культурологический», а его задача - «укрепить нравственные основы личности». «Предмет построен так, что любой модуль начинается с того, что Россия – наша общая родина, многоконфессиональная и многонациональная, про нравственные ценности, любовь и уважение к отечеству», - объяснила она. Также министр отметила важность развития культурологической направленности этого предмета. «Вам любой теолог-религиовед скажет, что этот предмет не направлен на религиозное образование», - отметила она.

На вопрос участника встречи, что он читает, президент ответил, что читает то, что не любит. «А вообще из того, что люблю, у меня на столе лежит постоянно Лермонтов для того, чтоб подумать о чем-то, отвлечься и вообще попасть в другой мир - полезный, красивый и интересный», - цитирует его «Интерфакс».

В обращении к победителям конкурса Путин также высказал пожелание, чтобы школа включалась в работу по созданию технопарков для молодежи и налаживала связи с промышленными предприятиями, где бы затем работали выпускники. Также он напомнил учителям о важности умения «уметь правильно подсказать молодому человеку, что является настоящими ценностями, а что является пеной какой‑то, на которую либо внимания обращать не стоит, либо лучше вообще мимо проходить».