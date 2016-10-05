Васильева предложила забрать учебные часы на астрономию у второго языка

В связи с возвращением в школьную программу астрономии учебные часы на эту дисциплину следует забрать у второго иностранного языка - поскольку он все равно «во многом профанация» в неязыковых школах. Об этом рассказала министр образования Ольга Васильева в интервью «Комсомольской правде», озаглавленном «В школе будем наводить порядок. Полумер не ждите!».

Васильева указала, что на второй иностранный язык сейчас отводится 250 часов. «Дай Бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали. Так что я смело два часа заберу – один в десятом классе, другой час - в одиннадцатом. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы», - заявила она.

В конце сентября Васильева заявила, что астрономию вернут в школьную программу в 2017 г. Но тогда она не уточнила, вместо какого предмета будут проходить уроки астрономии в школе.

Также в интервью «КП» Васильева защищала свою позицию по поводу привлечения школьников к общественно-полезным работам, в частности уборке школы. «Почему-то моя фраза о том, что детям хорошо бы самим убираться в своем классе, вызвала какую-то странную реакцию. Хотя во многих школах это и сейчас в порядке вещей. Вот вы же тоже наверняка мечтаете, чтобы ваш ребенок был приучен к элементарным вещам. Так или нет?... Вы же ребенка хотите подготовить к сложной взрослой жизни? А у нас такие слова, как швабра, молоток, рубанок, даже из обихода уходят, понимаете? А где же профориентация?» - сказала министр.