Новый президент Молдавии не намерен «ложиться» ни под Запад, ни под Восток

Новоизбранный президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Интерфаксу» рассказал о внешнеполитической ориентации, которую он намерен проводить.

Он признал, что последние шесть лет Молдавия проводила «откровенно антироссийскую политику». «Поэтому и был этот перекос в одну сторону. Я не за то, чтобы у нас сейчас был перекос в другую сторону. Я считаю, что с моим избранием мы сможем как-то стабилизировать ситуацию. Нам нужны хорошие отношения и с Западом, и с Востоком!» - сказал Додон.

Он подчеркнул, что «не намерен "ложиться" ни под кого: ни под Запад, ни под Восток». Об отношениях с Россией новоизбранный президент сказал, что хотел бы, «чтобы они вышли на уровень стратегического партнерства».

Додон рассказал, что поставил перед собой две задачи: снятие запрета на импорт молдавских товаров и изменение отношения к мигрантам. Он уточнил, что вторая проблема связана с пребыванием в России мигрантов из Молдавии. Он рассказал, что намерен попросить руководство Российской Федерации объявить полную амнистию по миграционным нарушениям.

Президентские выборы в Молдавии 13 ноября выиграл социалист Игорь Додон, набравший 52,18% голосов (проевропейский кандидат Майя Санду – 47,82%). Всенародные выборы президента были восстановлены в Молдавии в этом году на фоне острого политического кризиса и массового недовольства населения правящей проевропейской коалицией.