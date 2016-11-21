В центре Киева произошли столкновения активистов с полицией

В центре Киева на майдане Незалежности вечером в понедельник произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов. Участники так называемого «народного вече» принесли с собой шины и пытались их поджечь. Однако полицейские препятствовали этому. Протестующие вели себя агрессивно, передает «Интерфакс».

Со сцены было объявлено, что полицейские мешают проведению мирной акции. Со стороны Европейской площади к майдану Независимости направилась группа молодых людей в масках. Некоторые из участников акции назвали их провокаторами.

За 10 минут увеличилось количество правоохранителей, их стало около 500-600. Есть ли задержанные, пока сложно сказать, передает телеканал «112 Украина». На Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы. Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 г.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что в акции принимают участие около 400 человек. За порядком на улицах следят правоохранители и военнослужащие нацгвардии.