В районе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 6,9–7,4 было зафиксировано в японской префектуре Фукусима в 5.59 по местному времени (23.59 по московскому) сообщает Reuters. В 2011 г. из-за мощного цунами здесь произошла авария на АЭС «Фукусима-1».

На этот раз на АЭС на два часа вышла из строя система охлаждения в одном из бассейнов для отработанного ядерного топлива, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителя Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Утечек радиации на месте реакторной установки не выявлено, уточнил представитель компании.

Информации о существенных разрушениях и жертвах пока не поступало.

На Японию приходится более 20% всех происходящих на Земле землетрясений магнитудой более 6.