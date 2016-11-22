Володин отменил новогодние корпоративы в зале заседаний Госдумы – РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил, что в зале пленарных заседаний больше не будет новогодних корпоративов с выступлениями депутатов, сообщает РБК. О том, что думский аппарат не планирует в этом году такой праздник, порталу сообщили три чиновника Госдумы. По информации РБК, депутаты поддержали решение Володина. Просить его все же устроить общий корпоратив они не собираются, сказали во всех фракциях.

Корпоративы в зале заседаний проводились для депутатов шестого созыва по инициативе тогдашних спикера Сергея Нарышкина, который не раз выступал на концертах самодеятельности, и руководителя аппарата Думы Джахан Поллыевой, рассказал один из источников портала. Сейчас фракции такой формат праздника не предлагали, да и подготовиться к нему было бы невозможно с учетом порядка работы депутатов. В среду 21 декабря пройдет последнее пленарное заседание перед Новым годом, в четверг депутаты разъедутся по регионам и до Нового года их не получится собрать, сказал источник РБК.

Масштабного праздника в Думе не будет, сказал депутат Олег Шеин из «Справедливой России». «Это решение было принято спикером парламента Вячеславом Володиным и советом Думы, и в условиях кризиса это выглядит логично», – сказал он. Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев увидел в этом «новый подход нового руководителя Госдумы»: «Вячеслав Володин считает, что в нынешних условиях не нужно показывать, как депутаты гуляют, и мы это поддерживаем».

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев поделился, что специально учился в этом году играть на балалайке, чтобы «всех поразить на капустнике». Его товарищ по фракции Ярослав Нилов отметил, что «творческие проявления позволяют депутатам раскрыться, а душевная атмосфера новогодних капустников способствует развитию межфракционного диалога», но СМИ не всегда удачно интерпретируют эти праздники. Он заверил, что новогодние корпоративы в Думе проходили за счет депутатов и «очень скромно».

В 2015 г. капустник в Госдуме прошел 19 декабря, еще до окончания осенней сессии, напоминает РБК. Депутаты скидывались на угощение по 5000 руб.