Госдепартамент раскритиковал военное соглашение между Россией и Абхазией

США не признают законность соглашения об объединенной группировке войск между Россией и Абхазией, говорится в специальном заявлении представителя Госдепартамента Джона Кирби. «Соединенные Штаты выступают против ратификации Россией соглашения о создании объединенных вооруженных сил с лидерами де-факто грузинского региона Абхазии. Мы не признаем законность этого так называемого «договора», который не основывается на принципах действующего международного права», — подчеркивается в заявлении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией об объединенной группировке войск вооруженных сил. Она предназначена для адекватного реагирования на вооруженное нападение, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон, следует из текста соглашения, заключенного 21 ноября 2015 г. на 10 лет. Оно охватывает период действия договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. с возможностью его продления.

Представитель Госдепа также отметил, что США продолжают считать Абхазию и Южной Осетию грузинскими регионами и требуют от России выполнения обязательств по соглашению о перемирии с Грузией от 2008 г.