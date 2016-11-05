Байден осудил Россию за ратификацию военного соглашения с Абхазией

Вице-президент США Джо Байден осудил Россию за ратификацию соглашения с Абхазией. Власти США выступают против объединенной группировки войск России и Абхазии. Байден в ходе телефонного разговора заверил грузинского премьера Георгия Квирикашвили в поддержке со стороны Вашингтона. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

США выступают за соблюдение «суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ», отмечается в сообщении.

Госдума в среду одобрила законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией об объединенной группировке войск. Соглашение было подписано в Москве 21 ноября 2015 г. В документе прописан порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск вооруженных сил России и Абхазии.