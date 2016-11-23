В Казахстане депутат предложил переименовать Астану в честь Назарбаева

Депутат парламента Казахстана Куаныш Султанов предложил отразить имя президента страны Нурсултана Назарбаева в названии Астаны и других важных объектов, сообщает Tengrinews.kz. Он высказал это предложение на совместном заседании палат в связи с принятием в этот день декларации «25-летие независимости Казахстана». Султанов считает, что независимость была, есть и будет главной консолидирующей целью населения страны и что все должны сплотиться вокруг президента, укреплять национальные ценности и передать потомкам «самое дорогое» - суверенный и независимый Казахстан. По его мнению, путь страны к независимости должен быть увековечен, а в Конституции должен быть отмечен выдающийся вклад Назарбаева в строительство государства.

Предложение отразить имя Назарбаева в названии столицы Казахстана поддержал депутат-коммунист Владислав Косарев. Депутат Ирина Аронова, в свою очередь, сказала, что считает справедливым, чтобы вклад президента в строительство государства был отмечен в Конституции.

В 2013 г. академик Национальной академии наук Султан Сартаев предлагал переименовать Астану в Нурсултан, а в 2009 г. посол Азербайджана Лятиф Гандилов предложил переименовать столицу Казахстана в Султан-Ату, напоминает Tengrinews.