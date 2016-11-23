Кадыров готов нанять инструкторов из США для подготовки спецназа в Чечне

В Чечне, в Гудермесе создается международный центр для подготовки сил спецназа, туда могут принять на работу частных инструкторов из США. Это глава республики Рамзан Кадыров сообщил «Интерфаксу». «Планируется привлечь на начальном этапе до 200 инструкторов. Это лучшие в мире специалисты», - заявил он на вопрос о том, кто займется подготовкой курсантов в центре. Помощник Кадырова по силовому блоку, руководитель создаваемого центра Даниил Мартынов говорил Кадырову, что американские частные инструкторы уже подали около десятка заявок. «Это люди с именем. Будем смотреть», - отметил глава Чечни.

«Если речь вести о действующем спецназе США, то не совсем понимаю, чему эти парни могут учить российских бойцов. Наша команда на чемпионате мира в Иордании заняла первое место, а американцы были где-то за первой двадцаткой», - заметил Кадыров. Он добавил, что «официальные силовые структуры США у нас в Чечне подпадают под санкции», однако, по его словам, нельзя отрицать, что «в США есть и действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке».

Учебный центр для подготовки спецназа в Гудермесе должен быть достроен в 2018 г., сообщает «Интерфакс». Как рассказал агентству глава Чечни, этот городок займет более 400 га территории, у него будет своя взлетно-посадочная полоса, парашютный комплекс и объекты для отработки навыков боев с террористами в городских условиях, 14 стрелковых галерей, аэродинамическая труба, полигон для обучения минно-взрывному делу. «Особый интерес представляет целый городок, где спецназ будет учиться выявлять потенциальную террористическую угрозу, освобождать заложников и нейтрализовать террористов», - сказал Кадыров. По его словам, на территории будущего центра одновременно строится четыре десятка учебных объектов.

Центр создается именно в Чечне, потому что опыт республики по борьбе с терроризмом, по словам Кадырова, не имеет аналогов в мире и этим опытом «интересуются десятки стран». Какие страны хотят отправить своих спецназовцев в этот центр подготовки, он говорить не стал, отметив, что это почти все страны СНГ, но отдельные государства «пожелали не афишировать сотрудников спецназа, которые станут курсантами центра». «Также проявили заинтересованность и имели контакты с начальником центра военные и дипломатические представители Аргентины, Дании, Бельгии, Италии, Канады, Норвегии, Пакистана, Омана, ЮАР, Танзании, Филиппин и очень многие другие. С Китаем эта работа носит более конкретный характер. Уже состоялся обмен делегациями», - добавил он.