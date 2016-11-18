Улюкаев затягивал передачу «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни – Кадыров

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев затягивал передачу «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. Об этом в Instagram написал глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, Чечня долгое время сталкивалась с серьезными трудностями в решении вопроса передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. «На письмах есть резолюции президента России Владимира Путина, есть положительные заключения, протокольные поручения. Но министр экономического развития Алексей Улюкаев, теперь уже бывший, тормозил решение без какого-либо обоснования. Теперь стало видно, что мы не совсем понимали, как нужно действовать для получения подписи господина Улюкаева», - отметил Кадыров.

Кадыров считает, что регионы могут успешнее развиваться, если «федеральные ведомства станут более ответственно относиться к достижению конечного результата». Он призвал усилить борьбу с коррупцией.