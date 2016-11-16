СКР: Улюкаев – единственный фигурант в деле о получении взятки

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила о том, что других фигурантов нет по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали», - уточнила она.

«Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод», - пояснила Петренко позицию СКР. Иная информация о преступлении, количестве фигурантов дела, сроках разработки не соответствует действительности и находится на совести СМИ, использующих недобросовестные, неосведомленные и некомпетентные источники.