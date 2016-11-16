В деле Улюкаева могут появиться семь новых фигурантов – «РИА Новости»

В деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиненного во взяточничестве, могут появиться еще до семи фигурантов. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Скорее всего, в ближайшее время в рамках этого уголовного дела будут привлекаться еще различные чиновники. Такие преступные схемы не делаются "в одного". Пока речь идет о том, что могут быть привлечены до семи новых лиц», — отметил источник.

«В этом резонансном уголовном деле, вполне возможно, появятся новые фигуранты. Это может произойти в ближайшее время», - сказал и источник «Интерфакса». Он отметил, что следствие ведет «кропотливую работу» и точку в этом деле ставить еще рано.

Раннее «Ведомости» сообщили со ссылкой на высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, что силовые структуры могли следить не только за Улюкаевым, но и за другими чиновниками.

По данным источника, в разработке также были вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов (оба публично выступали против продажи «Башнефти» «Роснефти», напоминает газета), а также Тарасенко и помощник Шувалова Марина Романова. Белоусов и Дворкович отказались комментировать это сообщение, Тарасенко сообщила изданию, что «работает в штатном режиме». Связаться с Романовой газете не удалось. Под ударом могут оказаться министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщал во вторник РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ФСБ.