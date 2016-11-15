Интересы Улюкаева защищают адвокаты Васильевой и Максименко

Защитой задержанного министра экономического развития Алексея Улюкаева займутся адвокаты Тимофей Гриднев и Александр Вершинин.

Тимофей Гриднев один из основателей Московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры», управляющий партнер коллегии. Он известен тем, что защищал делового партнера Михаила Ходорковского, председателя совета директоров Международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник. Кроме того, он представлял интересы российского миллиардера Михаила Прохорова и главного редактора интернет-газеты Znak.com, бывшего шеф-редактора и директора «URA.Ru» Аксаны Пановой.

Коллега-адвокат сообщил «Ведомостям» про Тимофея Гриднева:»Он очень квалифицированный, настоящий адвокат который в первую очередь оказывает профессиональную помощь, а не занимается политическим самопиаром». Он считает, что для данного случая выбор защитником Гриднева – правильный.

О том, что адвокатом Улюкаева является Вершинин сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сам Вершинин подтвердил, что представители Улюкаева обратились к нему с просьбой защищать его интересы. Ранее Вершинин защищал майора милиции Дениса Евсюкова, расстрелявшего людей в московском супермаркете, и защищает проходящего по делу Шакро Молодого бывшего сотрудника СКР Михаила Максименко.

Со стороны Следственного комитета уголовным делом в отношении Улюкаева занимается следователь Роман Нестеров, который ранее вел делом «Ив Роше» братьев Алексея и Олега Навальных. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в правоохранительных органах.

Рассматривает ходатайство о домашнем аресте министра судья Артур Карпов. Карпов — фигурант «списка Магнитского» и «списка Савченко», против него введены санкции в ряде западных стран. Ранее он выдал санкцию на арест губернатора Кировской области Никиты Белых, продлил срок ареста топ-менеджеру «Реновы» Евгению Ольховику и гендиректору «Т Плюс» Борису Вайнзихеру - фигурантам громкого дела о коррупции в Коми.