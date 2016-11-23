Япония пообещала ответить на размещение российских ракет на Курилах

Япония примет ответные меры в связи с размещением российских ракетных комплексов на островах Итуруп и Кунашир, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

«Мы придаем этому серьезное значение, и после уточнения будем реагировать соответствующим образом», — приводит слова министра агентство Киодо.

О планах усилить военную группировку на Курилах Минобороны сообщало еще в августе этого года. Кроме того, развитие военной инфраструктуры на островах Курильской гряды до 2020 г. назывались среди приоритетных государственных задач. Отмечалось, что кроме размещения ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» планируется создание пункта базирования Тихоокеанского флота на Курилах.

Во вторник, 22 ноября, из статьи официальной газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» стало известно, что Россия уже разместила их на северных Курильских островах Кунашир и Итуруп (на два соседних, Шикотан и Хабомаи, претендует Япония). В понедельник, 21 ноября, стало известно о развертывании «Бастиона» на Балтике, в Калининградской области.

И «Бал», и «Бастион» – противокорабельные комплексы, но защитой побережья от десанта их функционал не исчерпывается. «Бастионы», как докладывал недавно министр обороны Сергей Шойгу президенту, способны поражать не только морские, но и наземные цели – на расстоянии 350 и 450 км соответственно.