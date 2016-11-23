Более тысячи человек эвакуированы из здания ЦУМа в Москве

Из здания Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Москве было эвакуировано более тысячи человек из-за задымления, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

В настоящий момент эвакуация завершена и продолжается проверка информации о задымлении, сообщили в МЧС. По словам представителя ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

Между тем источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что, по предварительным данным, в здании происходило возгорание кровли. «В здании по адресу ул. Петровка, д. 2, произошла вспышка жира на кухне в ресторане на минус первом этаже. На первом этаже наблюдается открытое горение из вентиляции», - сказал агентству «Москва» источник в экстренных службах.

«В 14.11 возгорание в здании было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», - сообщили агентству «Москва» в столичном ЦУКС ГУ МЧС .