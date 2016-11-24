«Мемориал» выложил данные о 39 950 сотрудниках НКВД эпохи Большого террора

«Мемориал» опубликовал в интернете базу данных о 39 950 сотрудниках НКВД, которые получили специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 г. до начала 1941 г. Речь идет о справочнике А. Н. Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939». Особое внимание организация уделила периоду с осени 1935 г. до середины 1939 г., в справочник вошли практически все, кому спецзвание было присвоено за это время.

Предварительная версия справочника была издана в мае 2016 г. на CD. С тех пор изменения и дополнения были внесены примерно в 4500 биографических справок.

Главным источником для составления справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах и о награждении знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», сообщает «Мемориал». Также использовались биографические данные из других источников, в том числе о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также о подвергшихся репрессиям.

Справочник будет полезен тем, кто интересуется советской историей, считают в «Мемориале». С его помощью можно будет «атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи Большого террора», которые до сих пор были известны лишь по фамилии из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах.