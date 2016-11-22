«Мемориал» обжаловал решение Минюста о статусе иностранного агента

Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» обжаловало в суде решение Минюста о признании организации НКО, выполняющей функции иностранного агента. Как сообщила ТАСС исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова, административный иск подан в Замоскворецкий суд Москвы. До сих пор организация ждала ответа Минюста на свои возражения.

В ответе Минюст указал, что «Мемориал» неправильно трактует понятие «международная организация», объяснила Жемкова. «Поскольку "Мемориал" зарегистрирован в России и российским Минюстом, то это организация российская, а международными они считают только иностранные организации», – передала она мнение министерства.

4 октября Минюст признал международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» иностранным агентом. Руководитель общества Арсений Рогинский заявил, что, по мнению Конституционного суда, закон об иностранных агентах на международные организации не распространяется, следовательно, решение министерства незаконно.

Как объяснила тогда «Медузе» руководитель образовательных программ организации Ирина Щербакова, ведомство сочло политической деятельностью заявления «Мемориала» с критикой закона об иностранных агентах и заявление о том, что ответственность за убийство Бориса Немцова несет власть, и заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 г. «Интерфаксу» пресс-служба Минюста сообщала, что установлено, что «Мемориал» получал финансирование из иностранных источников, в том числе от организаций, деятельность которых в дальнейшем признана нежелательной на территории Российской Федерации (Osi Assistance Foundation, The National Endowment for Democracy).