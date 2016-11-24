Над Москвой опасно сблизились два самолета – «Интерфакс»

В окрестностях Москвы в небе вечером 23 ноября опасно сблизились частный самолет и следовавший из Анкары аэробус. Это «Интерфаксу» рассказал источник в экстренных службах региона. По его словам, экипаж частного самолета, находившегося на высоте 11 300 м, сообщил, что у него сработали предупреждающие системы о сближении с находившимся на высоте 10 950 м аэробусом.

В итоге самолеты благополучно разошлись по своим курсам.

По словам источника агентства, проводится разбирательство, как такое сближение было допущено.