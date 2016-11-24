Бывший банкир Гительсон не добился условно-досрочного освобождения

В Петербурге Колпинский районный суд отказал бывшему владельцу банка ВЕФК Александру Гительсону в условно-досрочном освобождении. Как сообщил «Интерфаксу» сотрудник аппарата суда, основанием для отказа стали пять дисциплинарных взысканий со стороны руководства колонии. Адвокат банкира Евгений Котов рассказал, что взыскания касались нарушения формы одежды и посещения иудейской молельной комнаты, куда его клиент имел право ходить. В пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что претензии администрации колонии касались соблюдения формы одежды и выхода из локальной зоны внутри учреждения.

Гительсон отбывает срок в 5 лет и 2 месяца за хищение средств из бюджета Ленинградской области и у депутата Аднана Музыкаева, напоминает «Интерфакс». Василеостровский районный суд в конце марта 2015 г. приговорил банкира к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима со штрафом в 500 000 руб. за мошенничество, растрату и присвоение около 1,8 млрд руб. из бюджета Ленинградской области. Мещанский суд Москвы в 2011 г. заочно приговорил Гительсона к 5 годам колонии и штрафу за хищение денег депутата Музыкаева. Было принято решение о едином исполнении наказаний по двум делам.

В марте 2016 г. Василеостровский суд признал Гительсона виновным в незаконном выводе из банка ВЕФК 2,5 млрд руб. в 2007–2008 гг. с помощью подложных SWIFT-сообщений. По версии следствия и суда, недостача была компенсирована за счет бюджетных средств, которые правительство Ленобласти разместило на депозитах Инкасбанка, входившего в банковскую группу ВЕФК.

В середине ноября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление обанкротившегося Инкасбанка о привлечении к субсидиарной ответственности его бывшего председателя совета директоров Александра Гительсона. Суд постановил взыскать с него 5 млрд руб.

Имя Гительсона также фигурирует в уголовном деле о хищении с 2007 по 2008 г. около 21 млрд руб. у ОАО «Банк ВЕФК», по которому ранее был условно осужден его заместитель Иван Бибинов. Кроме того, по делу о взятке от Гительсона в $1,8 млн ранее была осуждена на 10 лет колонии экс-глава отделения ПФР Петербурга и Ленинградской области Наталья Гришкевич.