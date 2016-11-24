Верховный суд признал законным лишение Пономарева полномочий депутата

Верховный суд России признал законным лишение Думой Ильи Пономарева депутатских полномочий. Пономарев был заочно арестован по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. из фонда «Сколково», передает ТАСС.

Таким образом суд не удовлетворил жалобу адвокатов Пономарева на постановление Госдумы от 10 июня 2016 г. о досрочном прекращении его полномочий. Пономарев был первым депутатом, которого лишили мандата по принятому весной 2016 г. закону за неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

По словам представителя депутата, он решил не возвращаться в Россию из-за границы, так как не хочет отвечать перед российским судом. По мнению представителя, это уважительная причина для неявок на заседания Госдумы.

В апреле прошлого года Дума лишила Пономарева неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела.