Администрация президента в ожидании реорганизации – «Коммерсантъ»

Распоряжение главы администрации президента Антона Вайно о реорганизации кремлевского аппарата ожидается в ближайшее время, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близких к Кремлю собеседников. Подробностей они ждут на следующей неделе, когда состоится послание президента Федеральному собранию.

Велика вероятность того, что в результате реорганизации число кремлевских управлений сократится вдвое – с 21 до 8-9. Так, с момента назначения Сергея Кириенко первым замом главы администрации речь шла о включении управления по общественным проектам, которое возглавляет Павел Зенькович, в состав одного из ключевых управлений – внутренней политики. Сейчас Кириено курирует оба управления.

Не исключено, что управление внутренней политики расширится и за счет включения в него управления по обеспечению деятельности Госсовета. За работу последнего отвечает помощник президента Игорь Левитин.

До сих пор не назначен отвечающий за регионы замначальника управления внутренней политики. На эту должность рассматривался глава регионального управления «Росатома» Александр Харичев.