Правительство предлагает депутатам ввести штраф за опасное вождение

Правительство внесет в Госдуму поправку о введении административного штрафа в 5000 руб. за опасное вождение. О соответствующем распоряжении сообщает сайт кабмина. Речь идет о поправке в Кодекс об административных правонарушениях. «Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения», - объясняют в правительстве.

Опасное вождение было запрещено постановлением правительства от 30 мая 2016 г. Опасное вождение выражается «в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба», напоминает пресс-служба кабмина. К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.

Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совокупности перечисленных действий, если они совершены в относительно короткий период времени. В ряде случаев это лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.