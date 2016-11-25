Эрдоган пригрозил выпустить мигрантов в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для мигрантов в ответ на политику Европы в отношении Анкары. «Если вы пойдете дальше, эти границы откроются», – заявил Эрдоган.

Напомним, 24 ноября Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, предлагающую заморозить переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз из-за политики турецких властей.

Турция и ЕС в марте заключили соглашение, предполагающее, что все мигранты, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.