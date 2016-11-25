Песков назвал «уткой» сделку с Белых за показания против Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал газетной «уткой» сообщения о том, что представители администрации президента предлагали отпустить под домашний арест экс-губернатора Кировской области Никиту Белых в обмен на показания в отношении оппозиционера Алексея Навального по делу «Кировлеса».

«Никак не прокомментирую (эти сообщения). Это, наверное, из серии "уток". Ведутся следственные действия. Ни администрация президента, ни ее сотрудники не имеют и не могут иметь отношения к ним (следственным действиям) и тем более не могут кому-то обещать, что кого-то откуда-то выпустят», - сказал Песков, добавив, что подобные сообщения, «скорее, относятся к категории абсурдных».

Сегодня «Ведомости» в связи с возобновлением дела «Кировлеса» написали со ссылкой на знакомого бывшего кировского губернатора Никиты Белых, что представители администрации президента обещали отпустить Белых под домашний арест, если он даст показания на Навального.

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