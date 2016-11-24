Кировский суд форсирует новое рассмотрение дела «Кировлеса»

Ленинский райсуд Кирова назначил на 5 декабря заседание по делу «Кировлеса», сообщил политик Алексей Навальный, это подтвердили и в суде. Навальный заявил, что на суд не поедет, пока ему не выплатят компенсацию, положенную по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и что таким образом кировский суд саботирует еще и суд над подозреваемыми в убийстве Бориса Немцова, где занята адвокат Навального Ольга Михайлова. Навальный сказал «Ведомостям», что его победа в ЕСПЧ и решение президиума Верховного суда (см. врез) стали «медийной оплеухой» для власти, поэтому он предполагает, что новое решение постараются вынести быстрее.

По Москве дела из президиума идут дольше, говорит адвокат Навального Ольга Михайлова: «Ленинский суд не назначил предварительное заседание, где мог бы вернуть дело прокурору, а хочет рассмотреть его по существу и, скорее всего, вынести такой же приговор. Конечно, можно и на заседании закрыть дело, но пока сценарий ровно такой же, как и в прошлый раз». Адвокат Дмитрий Аграновский согласен, что на пересмотр дело направили довольно быстро. Так же считает и адвокат Вадим Клювгант: «Форсаж есть, но нельзя говорить, что он запредельный». Он предполагает, что дело сразу начнут рассматривать, но остается вариант, что его направят в прокуратуру на устранение недостатков - для этого должны быть основания, препятствующие к рассмотрению дела судом.

Между тем, знакомый бывшего кировского губернатора Никиты Белых рассказал «Ведомостям», что представители администрации президента обещали, что его отпустят под домашний арест, если он даст показания на Навального - с этим в том числе связана недавняя смена адвокатов Белых. Вышедшие из его дела 9 ноября адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова отказались комментировать эту ситуацию. Человек, близкий к следствию, говорит, что Белых может пойти на сделку со следствием и признать вину, и именно с этим связана смена адвокатов, но следствие вряд ли заинтересовано в показаниях на Навального - «будет слишком много криков». Адвокат Белых Андрей Денисов отказался от комментариев без предварительного согласования с подзащитным.

УПК называет условием соглашения со следствием дачу показаний на соучастников, но показания по другому делу не могут быть условием сделки, подчеркивает адвокат Андрей Андрусенко: «Однако в июле УПК был дополнен пояснением, как именно прокурор должен разъяснять обвиняемому условия сделки, и вот там-то возникли «преступления» во множественном числе, по которым должен дать показания обвиняемый». Однако основные положения остались без изменений и должны применяться именно они, уверен адвокат.

Если Белых получил такое предложение, то кроме силовиков о нем может знать только руководство администрации президента, технически же его мог передать кто-то, кого Белых хорошо знает, предполагает бывший федеральный чиновник. «При мне департамент региональной политики Управления внутренней политики отслеживал ситуации наподобие той, что произошла с Белых. Но тогда они касались в основном мэров», - говорит бывший сотрудник УВП Андрей Колядин. Например, его кураторы «работали» по аресту мэра Тольятти Николая Уткина, вспоминает он: «В следственный процесс администрация президента никогда не вмешивалась, это прерогатива силовиков. Задачей же УВП было подготовить системы города или области для перехода к новому начальнику без потрясений».

Возможно, судебная система дождалась некой команды и не хочет дожидаться, чтобы ее отменили, говорит политолог Михаил Виноградов: «Власть скорее заинтересована, чтобы сохранять как можно дольше неопределенность о возможности участия Навального в президентских выборах. Возможностей не пустить на них и так будет достаточно - сейчас же интригу лучше не убивать, можно, например, отменить приговор и завести новое дело».

Игру с Навальным много раз пытались объяснить логически, но она иррациональна - в 2013 г. за одну ночь изменился приговор, он участвовал в выборах мэра, его брат оказался в тюрьме, говорит политолог Глеб Павловский: «Кремль хочет продолжать игру. Можно фантазировать, как его ведут на выборы против Путина, хотя крайне маловероятно, что Путин на это пойдет, если только сильно не перестрахуется. Но предсказывать эту игру нельзя, поскольку те, кто ее ведут, исходят из того, что люди находятся в их распоряжении - они выбрали Навального, играют с ним, считают его ценным политическим активом и им не разбрасываются». Возможно, это попытка исправить ошибку, допущенную Верховным судом, а возможно, они стремятся ошарашить всех своей конкурентностью, но логики здесь в обычном смысле слова нет, считает эксперт: «Навальный для них - спецоперация, а мотивы спецопераций не должны быть понятны, чтобы никто не мог уберечься от последствий - именно поэтому идут такие противоречивые сигналы».