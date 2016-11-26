Похороны Фиделя Кастро пройдут 4 декабря

Фиделя Кастро похоронят утром 4 декабря на кладбище в Сантьяго-де-Куба, где покоятся многие кубинские исторические личности.

В связи с кончиной лидера кубинской революции в стране объявлен девятидневный траур. 29 ноября в Гаване пройдет демонстрация, посвященная Фиделю Кастро. После этого его останки будут доставлены на траурные церемонии в места на территории Кубы, в которых он в свое время прославился.

Фидель Кастро скончался в ночь на субботу в возрасте 90 лет. Об этом сообщил его брат, действующий лидер Кубы Рауль Кастро.