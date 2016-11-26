По факту гибели десантников возбуждено уголовное дело – ТАСС

По факту гибели трех военных парашютистов в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к поисковой операции. По данным агентства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что на Кубани обнаружены тела троих десантников, погибших в результате прыжка с парашютом. По предварительным данным, они приземлились на водную поверхность и не смогли быстро отстегнуть парашюты.