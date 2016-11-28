Кадыров: Никогда не говорил, что убивал русских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не говорил о том, что убивал российских военных во время войны в Чечне. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу!» – подчеркнул он. По словам Кадырова, «эти слова умышленно запущены в сеть». Он подчеркнул, что это «наглая ложь».

Он заметил, что во время первой чеченской кампании «с оружием в руках был со своим народом». «Маленький был тогда. Глупый. Но всегда находился рядом с отцом», – сказал Кадыров.