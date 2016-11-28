Януковичу объявлено подозрение в государственной измене

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня устно объявил экс-президенту Украины Виктору Януковичу подозрение в государственной измене.

«Учитывая то, что Янукович находится за пределами, не прибывает на вызовы и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявляется устно, а именно сообщение о подозрении сегодня час назад отправлено на все известные адреса проживания и последнего пребывания Виктора Федоровича, а также после окончания моего выступления будет вручено адвокату последнего. Указанное сообщение о подозрении составлено мною как генпрокурором Украины», - заявил Луценко, которого цитирует УНИАН.

Сегодня Янукович в Ростовском областном суде дает показания в качестве свидетеля по делу о беспорядках на майдане в феврале 2014 г., которые предшествовали смене власти на Украине. Видеодопрос ведется из Святошинского райсуда Киева. Вместе с Януковичем допрашивают экс-командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.