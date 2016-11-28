Луценко: вслед за Януковичем государственную измену могут предъявить Азарову

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что подозрение в государственной измене и посягательстве на изменение территориального и государственного устройства страны может быть объявлено бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову.

«Могу сообщить, что, проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном "шабаше" антиукраинских сил РФ, в его заявлении имеются признаки нарушения соответствующих статей 110 и 111... об изменении территориального и государственного устройства Украины, а именно так называемой федерализации нашей страны. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время появится подозрение еще и экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову», - сказал он журналистам возле Святошинского райсуда Киева в понедельник.

Ранее пришедший на заседание киевского суда генпрокурор Украины заявил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

Луценко прогнозирует, что в ближайшее время предъявленное экс-президенту Виктору Януковичу подозрение в государственной измене будет переквалифицировано в обвинение. «Сейчас проходят соответствующие экспертизы, и в ближайшее время подозрение перерастет в обвинительный акт», - сказал Луценко журналистам в понедельник.

«Содержание подозрения в соответствии с требованиями УПК гражданину Януковичу я разъяснил. Оно сводится к тому, что Янукович, находясь на территории России, 1 марта 2014 г. подписал письмо на имя президента России Путина, в котором призвал президента России ввести на территорию Украины оккупационные войска России», - сказал генпрокурор.