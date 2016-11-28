Неизвестный открыл стрельбу на территории университета в Огайо

Неизвестный устроил стрельбу на территории государственного университета штата Огайо (США) в городе Колумбус. Об этом сообщает в понедельник, 28 ноября, The Telegraph на странице в Twitter со ссылкой на систему аварийного оповещения учебного заведения.

«Стрелок на территории кампуса. Бегите, прячьтесь, боритесь», - говорилось в сообщении системы.

По информации телеканала NBC, семь человек получили ранения и были госпитализированы. Информации о характере ранений пока нет, отмечается лишь, что один человек находится в критическом состоянии.

Некоторые СМИ пишут, что стрелявших могло быть двое. По неофициальным данным, один может быть нейтрализован, второй находится в розыске.

В настоящий момент расследованием происшествия занимается ФБР. Студентам рекомендовано спрятаться и не заходить на территорию университета.