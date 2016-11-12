Один человек получил ранение на марше против Трампа в Портленде

Во время акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа в американском Портленде (штат Орегон) один человек получил огнестрельное ранение. Об этом говорится в заявлении управления полиции города, передает «РИА Новости».

Инцидент со стрельбой произошел на западной части моста Морриссон. В настоящий момент полиция расследует происшествие.

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 человек в Портленде после того, как шествие переросло в массовые беспорядки. Полицейским пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ.

Британская газета Daily Mail пишет в субботу, 12 ноября, что протесты длятся уже третий день подряд и проходят во многих крупных городах США. Так, тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Франциско, Портленда, Нью-Йорка и других городов.

В частности, как отмечает «Интерфакс», около 4000 человек собрались в районе Манхеттена в Нью-Йорке, держа в руках плакаты с призывами «к миру и любви» и борьбе против расизма.