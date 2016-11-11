В США арестованы 200 человек в ходе протестов против избрания Трампа президентом

Не менее 196 человек попали в полицейские участки в США на третий день массовых акций протеста против избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В частности, в штате Калифорния 185 человек взяты под стражу в Лос-Анджелесе и еще 11 в городе Окленд.

По данным полиции, аресты в Лос-Анджелесе были проведены в то время, когда участники акций протеста перекрывали улицы города.

По словам мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, лишь «очень, очень небольшая группа людей» устраивала погромы и блокировала движение. Мэр также выразил гордость за тысячи протестующих, которые соблюдали общественный порядок.

В Окленде протестующие поджигали мусорные урны, били витрины и изрисовывали здания граффити. В ночь на пятницу большая часть протестующих собралась на площади перед мэрией Окленда и выкрикивала лозунги против избрания Трампа, а также против полиции.