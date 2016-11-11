В Орегоне протесты из-за итогов выборов переросли в беспорядки

Акции протеста после избрания Дональда Трампа президентом США в Портленде (штат Орегон) были квалифицированы полицией как беспорядки, сообщили представители правоохранительных органов города.

«В связи с массовыми нарушениями закона и опасным поведением протест рассматривается как беспорядки», — говорится в Twitter местной полиции. Сотрудники правоохранительных органов предупредили, что теперь участие в беспорядках будет рассматриваться как уголовное преступление. Протестующие, вооружившись камнями, бьют окна и вредят автомобилям.

Дональд Трамп написал в Twitter, что считает такие акции несправедливыми, так как он победил в честных выборах. «Только что прошли очень открытые и успешные президентские выборы. И теперь профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, протестуют. Очень несправедливо!» — написал он.

Ранее сообщалось, что митинги прошли по крайней мере в семи городах Соединенных Штатов – Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде и Остине. Одна из самых многочисленных акций протеста проходила в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке. Собравшиеся выкрикивают: «Не мой президент!».