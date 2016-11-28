Партнер Ротенберга по «Шереметьево» досрочно покинет Госдуму

Один из богатейших депутатов Думы – Александр Скоробогатько, член «Единой России» – написал заявление о сложении депутатских полномочий, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Комитет Думы по регламенту 28 ноября поддержал соответствующий проект постановления. Решение о досрочном прекращении полномочий Госдума может принять 2 декабря.

Скоробогатько является четвертым депутатом Госдумы седьмого созыва по размеру состояния. За 2015 г. он задекларировал доход в размере 745,2 млн руб. В рейтинге Forbes он на 40-м месте среди богатейших российских бизнесменов, его состояние журнал оценил в $2,3 млрд. Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг владеют «Шереметьево холдингом».