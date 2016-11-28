Правительство одобрило увеличение финансирования для думских партий

В проекте отзыва, уже поступившего в Госдуму, говорится, что правительство поддерживает инициативу всех четырех думских партий, внесенную 16 ноября вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ), вице-спикером Игорем Лебедевым (ЛДПР), лидерами фракций «Единой России» Владимиром Васильевым и эсером Сергеем Мироновым. После принятия законопроекта финансирование партий увеличится вместе со стоимостью избирательного голоса на парламентских выборах. Законопроект подготовлен для стабильности политической системы и снижения зависимости политических партий от частных жертвователей. Партии, прошедшие в Госдуму, вместо 110 руб. за каждый голос получат 152 руб. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для законопроекта, составит в 2017 г. 6,95 млрд руб., но дополнительных расходов из федерального бюджета не потребуется, сказано в законопроекте.

В отзыве Белого дома нет никаких замечаний. Законопроект уже во вторник будет рассмотрен на Совете Госдумы, а 2 декабря может быть принят в 1 чтении и в целом, объясняет собеседник в комитете: «Его нужно успеть одобрить до принятия проекта бюджета». В профильном комитете по делам общественных объединений проект также могут одобрить во вторник, говорит собеседник в комитете.

Для индексации это многовато: лучше бы пенсионерам так индексировали, но от пенсионеров зависит мало, а от партий – много, говорит политолог Дмитрий Орешкин. Это скупка лояльности депутатов, и парламент такие вещи одобряет автоматически, а исполнительная власть тоже рационально понимает, что ситуация сложная в преддверии президентских выборов и ухудшения экономики, – и нужен полный контроль над электоральным процессом, объясняет эксперт. Партии будут заниматься и различными мелкими выборами, и мобилизацией избирателей: и правильно о них заранее позаботиться и дать им понять, что их услуги нужны, заключает он.