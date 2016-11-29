В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами, есть выжившие – СМИ

Самолет с бразильской футбольной командой «Шапикоэнсе» на борту потерпел крушение при подлете к аэропорту колумбийского города Медельина, сообщает BBC. Всего на борту находился 81 человек, из них 72 пассажира и 9 членов экипажа. По данным BBC, есть выжившие. Радиостанция 360 Radio Colombiа со ссылкой на сообщение из местной больницы передает, что при крушении выжили пять человек. Агентство AFP сообщает, что выжили шесть человек.

Самолет летел из Боливии в Медельин на игру с колумбийской командой «Атлетико насьональ» в рамках кубка Южной Америки.

По данным СМИ, авиакатастрофа произошла в горной местности около 5 утра по местному времени. Бразильская телерадиокомпания Globo сообщила, что самолет мог упасть, по некоторым данным, из-за недостатка топлива.

Радиостанция 360 Radio Colombia опубликовала фотографии разбившегося самолета.