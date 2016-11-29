Песков прокомментировал предложение байкера Хирурга изменить российский герб

В Кремле не получали письма байкера Хирурга с предложением изменить герб России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сказал, что ему не известно пока ни о каком письме и, по его данным, оно официально не входило в администрацию Путина. Песков отметил, что «если такое письмо поступит, о нем будет доложено президенту».

Ранее лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что обратился к президенту с предложением дополнить герб России звездой Победы и колосьями, использовавшимися в советской символике.

Песков отметил, что в Кремле нет четкой позиции по поводу необходимости смены государственной символики. «Я не стал бы сейчас формулировать какую-то позицию на этот счет, тем более что ее нет», – признался он. По словам Пескова, «смена государственной символики – это чрезвычайно объемная тема», поэтому «она подлежит четкой аргументации».

Пресс-секретарь заверил, что Путин «принимает во внимание точки зрения и снизу, и сверху, он принимает во внимание все точки зрения».